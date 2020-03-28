2020-03-28T16:44:22+03:00
Общество

Александр Беглов предложил проводить церковные службы онлайн

Губернатор считает,что это отличная альтернатива введенному запрету на посещение религиозных организаций
Полина ШАНДРАК
Поделиться:
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил проводить церковные службы онлайнГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил проводить церковные службы онлайнФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Губернатор Петербурга Александр Беглов 26 марта подписал постановление о введении дополнительных ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Среди них — закрытие с 28 марта по 5 апреля магазинов, кафе, баров, а также запрет на посещение религиозных организации.

- Кто сказал, что церкви, мечети,синагоги закрыли? Службы продолжаются. Но все культовые сооружения являются НКО, на которые распространяется действие закона, - отметил губернатор, отвечая на вопрос журналистов, будут ли полицейские следить за тем, чтобы жители не ходили на службы.

Губернатор не против служб, но на посещение религиозных организаций,по его словам, есть определенный запрет. Его нарушать не стоит.

Беглов отметил, что в Смольный поступают заявки от приходов: просят помочь им организовать видеотрансляции.

- Считаю, что это правильно. А как по-другому? Нужно научиться работать в новой ситуации,- добавил он. - Мы устанавливаем камеры и оказываем помощь. Хотим, чтобы первые пять главных сооружений имели возможность транслировать службы.

О каких именно сооружениях идёт речь, губернатор не сказал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мурашко: «Очень важно, чтобы население соблюдало режим изоляции»
Александр Беглов предложил проводить церковные службы онлайн
Находящийся на карантине из-за коронавируса петербуржец, сбежал из пансионата «Заря»
Два человека пострадали в лобовом ДТП на Планерном путепроводе
Нарушившая карантин из-за коронавируса петербурженка объявлена в розыск
Необычно длинные пробки образовались на выезде из Санкт-Петербурга
Полицейский выстрелил в напавшего на его с ножом мужчину в Санкт-Петербурге
4 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Ленинградской области 28 марта
Из-за коронавируса Исаакиевский собор закрыт для посещения с 28 марта по 5 апреля
Стало известно, как будут работать «карантинные патрули» в Санкт-Петербурге
Пьяный водитель перевернул на крышу каршеринг в Красносельском районе Петербурга
Икона Божьей Матери и мощи Арсения Коневского прибыли в Выборг для молитвы
В Петербурге в субботу последний теплый день
В Исаакиевском соборе отменили богослужения с 28 марта до 5 апреля
Тюнингованную машину с бензобаком в салоне остановили в Петербурге
Дзюба будет защищать честь «Зенита» на киберспортивном турнире РПЛ
Водитель «Ниссана» попытался съесть сверток с наркотиками при общении с ДПС на площади Победы
Попрошаек с ребенком вновь заметили на дорогах Петербурга
Белоснежная ласка дружелюбно позировала посетителям Александровского парка
Майора полиции в Петербурге обвинили в получении взятки в 500 тысяч рублей
Пенсионерка похитила шубы и дубленки из комиссионных магазинов в Петербурге
Догхантер в капюшоне отравил шесть домашних собак в поселке под Гатчиной
В аварии грузового поезда и «Тойоты» погибла женщина