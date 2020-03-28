Александр Беглов предложил проводить церковные службы онлайн

28 Март 2020 2020-03-28T16:44:22+03:00

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Губернатор Петербурга Александр Беглов 26 марта подписал постановление о введении дополнительных ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Среди них — закрытие с 28 марта по 5 апреля магазинов, кафе, баров, а также запрет на посещение религиозных организации.

- Кто сказал, что церкви, мечети,синагоги закрыли? Службы продолжаются. Но все культовые сооружения являются НКО, на которые распространяется действие закона, - отметил губернатор, отвечая на вопрос журналистов, будут ли полицейские следить за тем, чтобы жители не ходили на службы.

Губернатор не против служб, но на посещение религиозных организаций,по его словам, есть определенный запрет. Его нарушать не стоит.

Беглов отметил, что в Смольный поступают заявки от приходов: просят помочь им организовать видеотрансляции.

- Считаю, что это правильно. А как по-другому? Нужно научиться работать в новой ситуации,- добавил он. - Мы устанавливаем камеры и оказываем помощь. Хотим, чтобы первые пять главных сооружений имели возможность транслировать службы.

О каких именно сооружениях идёт речь, губернатор не сказал.

ИСТОЧНИК KP.RU