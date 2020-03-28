Мурашко: «Очень важно, чтобы население соблюдало режим изоляции»
Министр здравоохранения Михаил Мурашко вместе с главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым посетили 28 марта Боткинскую больницу. Приехал министр, чтобы посмотреть обстановку и условия оказания помощи больным коронавирусом. Главная цель - поддержать город, понять,какие еще нужно предпринять шаги для борьбы с пандемией.
- На карантинной неделе очень важно,чтобы население соблюдало режим изоляции. От этого будет зависеть дальнейшая ситуация, жизнь населения, - отметил Михаил Мурашко.
По его словам, сейчас нужно делать акцент не на том,что дальше предпримет правительство или медицина,а будут ли люди соблюдать все рекомендации,чтобы минимизировать риск заражения и распространения COVID-19.
Министр подчеркнул,что сегодня делается все для того,чтобы избежать резкого подъема заболеваемости: действия правительства направлены на то,чтобы отсрочить приход новых больных, выработать комплекс мер и осознать,с чем пришлось столкнуться. Время на это,по мнению чиновника,у страны есть.
- Пойдет все по нарастающей или более сглажено - все будет зависеть от самих людей, - заявил он.
Что касается средств защиты от бациллы, то их хватит всем. Михаил Мурашко сказал, что уже поставили большую партию масок, в дальнейшем ими также всех обеспечат.
- Министерством промышленности и торговли введено в обращение более 30 млн штук, - подчеркнул чиновник и добавил,что четырехслойные марлевые маски тоже эффективно защищают от инфекции. Об этом свидетельствуют показания специального тестирования.
Увеличится и количество антисептиков. Так что теперь дело за малым - сидеть дома и не высовываться!
ИСТОЧНИК KP.RU
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