2020-03-28T16:48:55+03:00
Общество

Мурашко: «Очень важно, чтобы население соблюдало режим изоляции»

Министр здравоохранения Михаил Мурашко вместе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым посетили 28 марта Боткинскую больницу
Полина ШАНДРАК
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Министр здравоохранения посетил Боткинскую больницуМинистр здравоохранения посетил Боткинскую больницуФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко вместе с главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым посетили 28 марта Боткинскую больницу. Приехал министр, чтобы посмотреть обстановку и условия оказания помощи больным коронавирусом. Главная цель - поддержать город, понять,какие еще нужно предпринять шаги для борьбы с пандемией.

- На карантинной неделе очень важно,чтобы население соблюдало режим изоляции. От этого будет зависеть дальнейшая ситуация, жизнь населения, - отметил Михаил Мурашко.

По его словам, сейчас нужно делать акцент не на том,что дальше предпримет правительство или медицина,а будут ли люди соблюдать все рекомендации,чтобы минимизировать риск заражения и распространения COVID-19.

Министр подчеркнул,что сегодня делается все для того,чтобы избежать резкого подъема заболеваемости: действия правительства направлены на то,чтобы отсрочить приход новых больных, выработать комплекс мер и осознать,с чем пришлось столкнуться. Время на это,по мнению чиновника,у страны есть.

- Пойдет все по нарастающей или более сглажено - все будет зависеть от самих людей, - заявил он.

Что касается средств защиты от бациллы, то их хватит всем. Михаил Мурашко сказал, что уже поставили большую партию масок, в дальнейшем ими также всех обеспечат.

- Министерством промышленности и торговли введено в обращение более 30 млн штук, - подчеркнул чиновник и добавил,что четырехслойные марлевые маски тоже эффективно защищают от инфекции. Об этом свидетельствуют показания специального тестирования.

Увеличится и количество антисептиков. Так что теперь дело за малым - сидеть дома и не высовываться!

ИСТОЧНИК KP.RU

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