2020-03-28T17:35:44+03:00
Происшествия

Неадекватная женщина выскочила перед фурой на Софийской улице и устроила ДТП

Тротуарная плитка из кузова грузовика разлетелась по дороге [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Неадекватная женщина выпрыгнула на дорогу и стала причиной ДТП с фурой в ПетербургеНеадекватная женщина выпрыгнула на дорогу и стала причиной ДТП с фурой в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Жесткая авария произошла на Софийской улице в Петербурге. Утром в субботу, 28 марта, на дороге, по направлению в город, фура, груженная тротуарной плиткой, залетела на разделительную часть. В итоге весь груз рассыпался по проезжей части. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети.

- Ребята, никто не виноват кроме этого существа а фото. С больной кукушкой походу. У меня два свидетеля, мы видели все с самого начала. Она прыгала под машины. Слава богу, мы объехали, - рассказала одна из свидетельниц произошедшего.

В соцсети сразу несколько очевидцев указали на женщину, которая с улыбкой прыгала на дороге, бросаясь под машины. В какой-то момент она встала прямо перед фурой и раскинула руки. Благо водитель успел свернуть. Однако, судя по видео, есть погибший. На кадрах видно накрытое тело, лежащее на дороге.

Официального комментария от ГИБДД еще не поступило. После того как инспекторы проведут проверку, они установят причины и виновных ДТП.

Неадекватная женщина выпрыгнула на дорогу и стала причиной ДТП с фурой в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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