2020-03-28T17:57:36+03:00
Общество

Ураганный ветер накроет Ленинградскую область в начале недели

Регион ожидает резкое похолодание и гололед
Лилия КОЗЛОВА
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С воскресенья в Ленобласти резко испортится погодаС воскресенья в Ленобласти резко испортится погодаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Суббота, 28 марта, в Петербурге и Ленинградской области станет последним на ближайшее время днем с хорошей погодой. С воскресенья, 29 марта, в регион придет резкое похолодание и сильный ветер. Ночью температура воздуха упадет до минус 4 градусов, а в начале неделе ожидается сильный ветер.

- Ночью 29 марта в большинстве районов, днем местами небольшой мокрый снег, снег. Ветер северный, северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4...+1 гр., днем -2...+3 гр. На дорогах местами гололедица, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

С 29 по 31 марта на дорогах будет сильный гололед. Поэтому автомобилистам нужно быть максимально осторожными при перемещении.

Также 31 марта в Ленинградской области усилится ветер. Ожидаются порывы в прибрежных районах до 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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