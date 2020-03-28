2020-03-28T18:25:20+03:00
Общество

"В Петербурге хватает масок для врачей и заболевших": Беглов успокоил горожан

Губернатор убежден, что маски не нужны здоровым
Полина ШАНДРАК
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Беглов заявил, что в Петербурге масок хватает на всехБеглов заявил, что в Петербурге масок хватает на всехФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время визита в Боткинскую больницу с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко рассказал журналистам, что в Петербурге есть необходимый запас масок для врачей и тех, кто уже заболел. В аптеках они появятся позже.

- Я много консультировался с врачами, они все в один голос говорят, что маска не работает, она не спасает. Это для самоуспокоения. Ее носят врачи и те, кто уже заболел, – подчеркнул он.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко добавил, что в ближайшее время в оборот поступит более 30 млн медицинских масок. По его словам, четырёхслойные и марлевые маски ничем не хуже. Проведены тестирования и они разрешены к обороту.

Появятся в скором времени в городе и антисептики. Городские предприятия, которые производят дезинфекторы, по словам Беглова, увеличивают свое производство.

- Что касается антисептиков, если ты руки не помыл, - антисептик не работает. Нужно помыть руки с мылом, чем чаще - тем лучше, - заверил губернатор Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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