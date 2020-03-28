2020-03-28T18:24:44+03:00
Общество

Для производства тест-систем на коронавирус развернуты дополнительные мощности

Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, находясь в Санкт-Петербурге
Полина ШАНДРАК
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До 300 тысяч тестов на коронавирус в сутки будут выпускать в РоссииДо 300 тысяч тестов на коронавирус в сутки будут выпускать в РоссииФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В субботу, 28 марта, в Санкт-Петербурге для методической помощи, а также узнать, чем может еще помочь федеральное правительство, приехал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. После того, как он осмотрел Боткинскую больницу, во дворе медучреждения чиновник пообщался с журналистами. Один из вопросов, который их волновал: производство тест-систем на COVID-19 в России.

- Одна из компаний запустила дополнительное производство до 50 тысяч тестов в день. Вчера получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора еще одна компания, которая будет выпускать до 300 тысяч тестов в сутки. Сегодня утром еще одна частная компания также получила, - отметил Мурашко. - Не видим сегодня дефицита в производственных мощностях. Они реально разворачиваются, начали поступать в лаборатории. Роспотребнадзор расширил круг лабораторий для тестирования. В том числе разрешено тестирование в сетевых частных лабораториях.

Все тесты, которые работаю на территории РФ, прошли подтверждение по эффективности, безопасности, чувствительности и специфичности. Поэтому разрешенные Росздравнадзором тесты имеют высокое качество и достоверность.

Министр обратил внимание на то, что критический период развития заболевания – 3-4 суток. Важно своевременно обратиться за помощью. Ни в коем случае не затягивать, чтобы впоследствии не было осложнений. А также выполнять все рекомендации медиков.

Среди работников медицины, по словам Мурашко, есть единичные случаи заражения по стране. Он заверил, что это произошло не от контакта с больными, а от инфекции из вне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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