Пожар вспыхнул у железнодорожной станции в Стрельне
С наступлением весны участились пожары на полях. В субботу, 28 марта, в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга загорелась трава возле железнодорожной станции в Стрельне. Об этом в социальной сети с места событий рассказала очевидица произошедшего.
- Я пошла шашлык жарить. Смотрю, дым валит. Думала дорога железная горит. Ну, и как сознательный гражданин пошла смотреть, - рассказала свидетельница пожара.
Когда женщина вышла на железнодорожную станцию, то увидела, что горит не дорога, а сухая трава. Вокруг много дыма и зевак.
На место для тушения пожара приехали две машины спасателей, которые за несколько минут потушили огонь.
Напомним, что 25 марта в Пушкине загорелись поля. Огонь охватил очень большую площадь на улице Архитектора Динин и вдоль улицы Гумилевской.
ИСТОЧНИК KP.RU