2020-03-28T19:31:13+03:00
Происшествия

Пожар вспыхнул у железнодорожной станции в Стрельне

Трава загорелась вдоль путей в Петродворцовом районе
Лилия КОЗЛОВА
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В Стрельне загорелись поля вдоль железной дорогиВ Стрельне загорелись поля вдоль железной дорогиФото: принтскрин видео.
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С наступлением весны участились пожары на полях. В субботу, 28 марта, в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга загорелась трава возле железнодорожной станции в Стрельне. Об этом в социальной сети с места событий рассказала очевидица произошедшего.

- Я пошла шашлык жарить. Смотрю, дым валит. Думала дорога железная горит. Ну, и как сознательный гражданин пошла смотреть, - рассказала свидетельница пожара.

Когда женщина вышла на железнодорожную станцию, то увидела, что горит не дорога, а сухая трава. Вокруг много дыма и зевак.

На место для тушения пожара приехали две машины спасателей, которые за несколько минут потушили огонь.

Напомним, что 25 марта в Пушкине загорелись поля. Огонь охватил очень большую площадь на улице Архитектора Динин и вдоль улицы Гумилевской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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