2020-03-28T20:01:36+03:00
Происшествия

Жилой дом в Ленобласти загорелся через полчаса после уезда хозяев

Пожарные расчеты для тушения огня ехали с Вырицы [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Дачный дом в Ленобласти сгорел через полчаса после уезда хозяевДачный дом в Ленобласти сгорел через полчаса после уезда хозяевФото: СОЦСЕТИ
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В Гатчинском районе Ленинградской области произошел большой пожар. Днем в субботу, 28 марта, в садоводчестве «Красницы» на 12-й линии загорелся жилой дом. Как сообщают очевидцы пожара, возгорание произошло буквально спустя полчаса после того, как уехали хозяева. Об этом они рассказали в социальной сети.

- Спустя 30 минут, как уехали хозяева дома в СНТ "Красницы", Гатчинского района загорелся их дом, - рассказали свидетели пожара.

Для того чтобы спасти дом и соседние постройки очевидцы вызвали пожарную бригаду. Ближайшая от СНТ располагается в Вырице, откуда и выехали спасатели.

Увы, спасти дом не удалось. Здание выгорело полностью еще до приезда пожарных.

Причины возникновения пожара на данный момент не известны, их установят специалисты после проведения экспертизы.

Дачный дом в Ленобласти сгорел через полчаса после уезда хозяев .

ИСТОЧНИК KP.RU

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