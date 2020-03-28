Жилой дом в Ленобласти загорелся через полчаса после уезда хозяев
В Гатчинском районе Ленинградской области произошел большой пожар. Днем в субботу, 28 марта, в садоводчестве «Красницы» на 12-й линии загорелся жилой дом. Как сообщают очевидцы пожара, возгорание произошло буквально спустя полчаса после того, как уехали хозяева. Об этом они рассказали в социальной сети.
- Спустя 30 минут, как уехали хозяева дома в СНТ "Красницы", Гатчинского района загорелся их дом, - рассказали свидетели пожара.
Для того чтобы спасти дом и соседние постройки очевидцы вызвали пожарную бригаду. Ближайшая от СНТ располагается в Вырице, откуда и выехали спасатели.
Увы, спасти дом не удалось. Здание выгорело полностью еще до приезда пожарных.
Причины возникновения пожара на данный момент не известны, их установят специалисты после проведения экспертизы.
Дачный дом в Ленобласти сгорел через полчаса после уезда хозяев .
ИСТОЧНИК KP.RU