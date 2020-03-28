2020-03-28T21:11:41+03:00
Общество

Бесплатный «Подорожник» получат две тысячи петербуржцев

Проездные выдадут врачам и волонтерам на время карантина из-за коронавируса
Лилия КОЗЛОВА
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Две тысячи петербуржец получат бесплатные "Подорожники"Две тысячи петербуржец получат бесплатные "Подорожники"Фото: Александр ГЛУЗ
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В Санкт-Петербурге две тысячи жителей бесплатно получат проездной «Подорожник». Об этом стало известно в субботу, 28 марта. Это затронет только тех граждан, которые в условиях карантина из-за коронавируса занимаются общественно полезной деятельностью, помогая людям пережить изоляцию, а также врачам.

- Две тысячи электронных карт «Подорожник» выдаются волонтерам, медицинским и социальным работникам, которые вынуждены в период режима выходной недели осуществлять свою профессиональную деятельность. Карточки начинают действовать уже с сегодняшнего дня, - рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов.

Речь идет о волонтерах, которые помогают пожилым и маломобильным людям, находящимся на самоизоляции дома или не имеющим возможности выйти на улицу за продуктами.

Среди медиков и соцработников временные «Подорожники» получат пенсионеры и люди, достигшие 60 и 55 лет.

На электронную карту будет записан единый проездной билет, действующий на всех видах социального наземного транспорта и в метро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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