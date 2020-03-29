Прогноз погоды на 29 марта в Санкт-Петербурге: похолодание и мокрый снег

29 Март 2020 2020-03-29T09:05:24+03:00

Не исключено, что именно такую картинку мы с вами увидим из окон уже завтра утром. Фото: Олег ЗОЛОТО

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В последние несколько дней природа будто бы издевалась над жителями и гостями Санкт-Петербурга: чем хуже была в городе эпидемиологическая обстановка, тем лучше становилась погода. Но, похоже, сегодня, 29 марта, этой несправедливости придет конец: синоптики прогнозируют в городе на Неве резкое похолодание.

- Температура воздуха днем опустится до +1 - +3 градусов, - отмечают специалисты Северо-западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Местами пройдет мокрый снег. Атмосферное давление будет слабо повышаться - обратите на это внимание, если у вас есть признаки метеозависимости.

Такая погодная обстановка – с похолоданием и снегом – продержится в Санкт-Петербурге как минимум до следующего вторника, 31 марта. На дорогах, по словам синоптиков, возможна гололедица – так что будьте осторожнее за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU