2020-03-29T09:37:22+03:00
Общество

Четыре моста разведут в ночь с воскресенья на понедельник в Санкт-Петербурге

В Северной столице продолжается подготовка к сезону навигации
Сергей ВОЛЧКОВ
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Подготовка к сезону навигации идет полным ходом.Подготовка к сезону навигации идет полным ходом.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге продолжается подготовка к сезону навигации. Процесс стартовал еще в ночь в 16 на 17 марта – тогда специалисты «Мостотреста» в тестовом режиме развели две переправы через Неву, Троицкий и Литейный мосты. На очереди еще четыре – по графику их разводка намечена на ночь с воскресенья, 29 марта, на понедельник, 30 марта.

- В технологическом режиме будут разведены Тучков мост, Литейный, Александра Невского и Дворцовый, - уточнили в ведомстве.

Разводки мостов будут проводиться практически каждую ночь вплоть до официального старта сезона навигации – в этом году он должен прийтись на 10 апреля. Всего за это время петербургские переправы планируется развести больше 50 раз. Самое большое количество разводок предстоит пережить Литейному мосту – по словам специалистов «Мостотреста», их будет более 14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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