2020-03-29T11:09:56+03:00
Происшествия

Легковушка влетела в столб на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге

В результате удара авто практически разорвало пополам
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
В результате аварии автомобиль практически разорвало пополам. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПбВ результате аварии автомобиль практически разорвало пополам. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Изменить размер текста:

Тяжелое ДТП случилось в ночь с 28 на 29 марта на Октябрьской набережной в Невском районе Санкт-Петербурга. Легковой автомобиль на полной скорости въехал в уличный фонарь. Удар вышел страшным: машину практически разорвало пополам и намотало части на бетонную мачту.

- В момент ДТП в салоне помимо водителя находились два человека, - рассказали «Комсомолке» в главном управлении ГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Мужчина 1998 года рождения погиб на месте. Женщина 1993 года рождения была доставлена в Александровскую больницу в состоянии средней тяжести.

О состоянии молодого человека, который находился за рулем, информации нет. Что именно послужило причиной аварии - неопытность водителя (по данным ГИБДД, стаж у него идет с 2019 года) или какие-то другие причины - предстоит выяснить правоохранительным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 29 марта 2020 года: пять новых случаев
Легковушка влетела в столб на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
Федеральные медучреждения разгрузят петербургские больницы для пациентов с коронавирусом
Четыре моста разведут в ночь с воскресенья на понедельник в Санкт-Петербурге
Прогноз погоды на 29 марта в Санкт-Петербурге: похолодание и мокрый снег
Бесплатный «Подорожник» получат две тысячи петербуржцев
Жилой дом в Ленобласти загорелся через полчаса после уезда хозяев
Стали известны подробности смерти больного коронавирусом из Санкт-Петербурга
Пожар вспыхнул у железнодорожной станции в Стрельне
Метрополитен Петербурга сохранил льготный проезд для ветеранов и доноров
Для производства тест-систем на коронавирус развернуты дополнительные мощности
"В Петербурге хватает масок для врачей и заболевших": Беглов успокоил горожан
Сбежавшего из-под карантина петербуржца задержала полиция
Ураганный ветер накроет Ленинградскую область в начале недели
Неадекватная женщина выскочила перед фурой на Софийской улице и устроила ДТП
Мурашко: «Очень важно, чтобы население соблюдало режим изоляции»
Александр Беглов предложил проводить церковные службы онлайн
Находящийся на карантине из-за коронавируса петербуржец, сбежал из пансионата «Заря»