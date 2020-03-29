Легковушка влетела в столб на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге

29 Март 2020 2020-03-29T11:09:56+03:00

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Тяжелое ДТП случилось в ночь с 28 на 29 марта на Октябрьской набережной в Невском районе Санкт-Петербурга. Легковой автомобиль на полной скорости въехал в уличный фонарь. Удар вышел страшным: машину практически разорвало пополам и намотало части на бетонную мачту.

- В момент ДТП в салоне помимо водителя находились два человека, - рассказали «Комсомолке» в главном управлении ГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Мужчина 1998 года рождения погиб на месте. Женщина 1993 года рождения была доставлена в Александровскую больницу в состоянии средней тяжести.

О состоянии молодого человека, который находился за рулем, информации нет. Что именно послужило причиной аварии - неопытность водителя (по данным ГИБДД, стаж у него идет с 2019 года) или какие-то другие причины - предстоит выяснить правоохранительным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU