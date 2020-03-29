2020-03-29T11:30:01+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 29 марта 2020 года: пять новых случаев

В Санкт-Петербурге растет количество зараженных коронавирусом, на утро 29 марта 2020 года Заболевшие есть и в городе, и в Ленобласти
Сергей ВОЛЧКОВ
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Всего за сутки коронавирусную инфекцию нового типа обнаружили в 26 регионах страны.Всего за сутки коронавирусную инфекцию нового типа обнаружили в 26 регионах страны.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 29 марта 2020 года: пять новых случаевВот уже второй день Северная столица живет в состоянии вынужденного карантина: в городе закрылось большинство магазинов и торговых центров, а транспорт перешел на работу по графику выходного дня. Между тем количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 29 марта 2020 года увеличилось: к уже известным прибавилось пять новых случаев.

- Всего в России за сутки зарегистрировано 270 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, - приводит свежие данные федеральный оперативный штаб. – Всего в стране 1534 заболевших.

Кроме того, два случая заражения зарегистрированы в Ленинградской области. По данным местного управления Роспотребнадзора, речь идет о членах семьи женщины, которая с положительным диагнозом была отправлена в больницу вчера, 28 марта. Все заболевшие госпитализированы, их состояние медики оценивают как стабильное.

Первое в России уголовное дело завели на сбежавшего из-под карантина из-за коронавируса жителя Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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