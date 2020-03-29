2020-03-29T12:54:59+03:00
Звезды

Несмотря на карантин, Андрей Аршавин прогулялся по Москве с новой девушкой

Очевидцы не заметили на паре ни перчаток, ни медицинских масок
Сергей ВОЛЧКОВ
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Пара мирно прогуливалась по набережной и любовалась видами Москва-реки. Фото: Предоставлено "КП"Пара мирно прогуливалась по набережной и любовалась видами Москва-реки. Фото: Предоставлено "КП"
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В Москве, как и в Санкт-Петербурге, на целую неделю ввели карантин: закрыли почти все магазины и торговые центры, салоны красоты, рестораны и даже парки, чтобы у народа не было соблазна выходить из дома. Но некоторым, похоже, и правила не писаны, и вирус не страшен. Так, сообщает kp.ru, известный футболист Андрей Аршавин воспользовался теплой весенней погодкой, чтобы отправиться на прогулку по столице с новой девушкой.

Очевидцы, заставшие футболиста на променаде, отмечают, что ни на нем, ни на его новой избраннице не было ни масок, ни перчаток. Да и общественных мест (вернее, в связи с новыми запретами уже условно общественных) пара не сказать, чтобы сторонилась: они прогуливались по набережной, держась за руки, и любовались видами на Москва-реку.

Что за девушку Андрей Аршавин выбрал себе в спутницы, пока не известно. Напомним: футболист был женат дважды. И оба брака закончились крупными скандалами с разделом имущества, шумихой в СМИ и взаимными судебными исками. К очередному суду по алиментам футболист, кстати, готовится прямой сейчас – заседание должно состояться 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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