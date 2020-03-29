2020-03-29T13:00:39+03:00
Происшествия

Загоревшаяся духовка помогла полицейским обнаружить тайный склад наркотиков в Ленобласти

Хозяина квартиры, где произошел инцидент, уже задержали
Сергей ВОЛЧКОВ
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И пожар потушили, и преступника задержали.И пожар потушили, и преступника задержали.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло: благодаря загоревшейся духовке в городе Кировск Ленинградской области, в обычной квартире одного из домов на улице Набережной полицейские обнаружили целый таз с наркотиками. Об этом «КП-Санкт-Петербург» рассказали в территориальном управлении МВД России.

- Около 22:45 поступило сообщение о громких хлопках в квартире, - уточнили в ведомстве. – Сотрудниками полиции, прибывшими по адресу, было установлено, что в духовке загорелось некое неустановленное вещество.

Пожар быстро ликвидировали, а в ходе осмотра квартиры нашли злополучный таз. Судя по всему, хозяин квартиры – 29-летний мужчина – внятно объяснить, откуда он взялся, не сумел: оперативники задержали его и доставили в отделение. Теперь незадачливому кулинару (или химику) светит до трех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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