2020-03-29T13:27:08+03:00
Происшествия

Грабитель сломал женщине нос ради бутылки водки в Санкт-Петербурге

Инцидент произошел в Центральном районе города
Сергей ВОЛЧКОВ
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Мужчину задержали по горячим следам.Мужчину задержали по горячим следам.Фото: Олег ЗОЛОТО
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44-летний мужчина напал на прохожую ради бутылки водки на улице Днепропетровской в Центральном районе Санкт-Петербурга. Об инциденте «Комсомолке» сегодня, 29 марта, сообщил источник в правоохранительных органах.

- По словам потерпевшей, мужчина набросился на нее около 14:00, - отметил собеседник издания. – Он угрожал женщине ножом и несколько раз ударил ее в лицо.

В итоге нападавший завладел-таки желанной бутылкой, а женщина отправилась в больницу, где у нее диагностировали перелом носа, ушиб и гематому правой брови, и еще несколько не таких тяжелых ушибов и синяков. Грабителя полиция задержала по горячим следам. Сейчас ему светит как минимум штраф или арест на пятнадцать суток за мелкое хулиганство.Но все может обернуться куда как более серьезно - по словам источника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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