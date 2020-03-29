Более 2 000 человек проверили на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге

29 Март 2020 2020-03-29T14:42:08+03:00

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В Санкт-Петербурге продолжаются массовые проверки на новыую коронавирусную инфекцию. В отличие от большинства других городов, анализы здесь может сдать любой желающий, независимо от того, есть у него симптомы и анамнез или нет. Горожане такой возможность охотно пользуются – так, по данным городского оперативного штаба, только за 28 марта обследование прошли 2 263 человека.

- Всего на лечении в инфекционной больнице имени Боткина находятся 360 пациентов, - уточнили в оперштабе, - 340 из Петербурга и 20 из Ленинградской области.

Напомним: за сутки в Северной столице подтвердилось пять новых случаев коронавирусной инфекции. Кроме того, со вчерашнего дня, 28 марта, в городе ввели строгие меры безопасности: закрыли практически все магазины и торговые центры, ограничили работу церквей, парков и общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU