Жительница Москвы сожгла в микроволновке 65 000 рублей, когда пыталась обработать их от коронавируса

29 Март 2020 2020-03-29T15:35:49+03:00

Женщина не учила то, что на банкнотах есть металлическая полоска, которая может раскаляться под действием электромагнитного излучения

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На какие только крайние меры не идут россияне, чтобы обезопасить себя от нового коронавируса! Подчас попытки приводят к очень печальным результатам. Так, жительница Москвы решила «обеззаразить» свои сбережения, причем крайне нестандартным способом – прокалить их как следует в микроволновке.

- Женщина не учла, что бумажные купюры имеют металлическую защитную полоску, - рассказывает издание kp.ru. – Спустя несколько секунд «обработки» они затрещали и вспыхнули.

Всего в микроволновке сгорело 65 000 рублей. Женщина случившимся оказалась шокирована, но тут же записала видео и выложила его в Instagram.

Отметим, что это уже не первый случай, когда люди теряют деньги, пытаясь их обеззаразить. Так, недавно 3 000 юаней (около 28 000 рублей) сожгла жительница китайской провинции Цзянсу. Средством «обработки» также выступила микроволновая печь.

ИСТОЧНИК KP.RU