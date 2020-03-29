2020-03-29T15:35:49+03:00
Общество

Жительница Москвы сожгла в микроволновке 65 000 рублей, когда пыталась обработать их от коронавируса

Женщина не учила то, что на банкнотах есть металлическая полоска, которая может раскаляться под действием электромагнитного излучения
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Потери от самопальной "дезинфекции" составили 65 000 рублей.Потери от самопальной "дезинфекции" составили 65 000 рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

На какие только крайние меры не идут россияне, чтобы обезопасить себя от нового коронавируса! Подчас попытки приводят к очень печальным результатам. Так, жительница Москвы решила «обеззаразить» свои сбережения, причем крайне нестандартным способом – прокалить их как следует в микроволновке.

- Женщина не учла, что бумажные купюры имеют металлическую защитную полоску, - рассказывает издание kp.ru. – Спустя несколько секунд «обработки» они затрещали и вспыхнули.

Всего в микроволновке сгорело 65 000 рублей. Женщина случившимся оказалась шокирована, но тут же записала видео и выложила его в Instagram.

Отметим, что это уже не первый случай, когда люди теряют деньги, пытаясь их обеззаразить. Так, недавно 3 000 юаней (около 28 000 рублей) сожгла жительница китайской провинции Цзянсу. Средством «обработки» также выступила микроволновая печь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчину, спалившего две иномарки, разыскивают в Санкт-Петербурге
МЧС напомнило петербуржцам об уголовной ответственности за нарушение карантина
Из-за оттепели в лесах Ленобласти проснулись гадюки
Жительница Москвы сожгла в микроволновке 65 000 рублей, когда пыталась обработать их от коронавируса
Более 2 000 человек проверили на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге
Грабитель сломал женщине нос ради бутылки водки в Санкт-Петербурге
Загоревшаяся духовка помогла полицейским обнаружить тайный склад наркотиков в Ленобласти
Несмотря на карантин, Андрей Аршавин прогулялся по Москве с новой девушкой
Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 29 марта 2020 года: пять новых случаев
Легковушка влетела в столб на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
Федеральные медучреждения разгрузят петербургские больницы для пациентов с коронавирусом
Четыре моста разведут в ночь с воскресенья на понедельник в Санкт-Петербурге
Прогноз погоды на 29 марта в Санкт-Петербурге: похолодание и мокрый снег
Бесплатный «Подорожник» получат две тысячи петербуржцев
Жилой дом в Ленобласти загорелся через полчаса после уезда хозяев
Стали известны подробности смерти больного коронавирусом из Санкт-Петербурга
Пожар вспыхнул у железнодорожной станции в Стрельне
Метрополитен Петербурга сохранил льготный проезд для ветеранов и доноров
Для производства тест-систем на коронавирус развернуты дополнительные мощности
"В Петербурге хватает масок для врачей и заболевших": Беглов успокоил горожан
Сбежавшего из-под карантина петербуржца задержала полиция
Ураганный ветер накроет Ленинградскую область в начале недели
Неадекватная женщина выскочила перед фурой на Софийской улице и устроила ДТП
Мурашко: «Очень важно, чтобы население соблюдало режим изоляции»
Александр Беглов предложил проводить церковные службы онлайн
Находящийся на карантине из-за коронавируса петербуржец, сбежал из пансионата «Заря»