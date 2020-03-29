Из-за оттепели в лесах Ленобласти проснулись гадюки

29 Март 2020 2020-03-29T16:59:14+03:00

Гадюки - змеи не агрессивные, и нападать они будут, только если вы полезете к ним первыми.

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Если вы на время длинной «карантинной» недели подумываете самоизолироваться где-нибудь в лесу или на даче, делайте это осторожно. Из-за того, что солнце в последнее время припекает по-весеннему сильно, в Ленинградской области проснулись гадюки. Змей, выползших из зимних гнезд, удалось заснять натуралисту Павлу Глазкову.

- Нашел гадюк на краю болота. Высокий песчаный край верхового болота - характерное их место зимовки, и сейчас скопления гадюк можно обнаружить именно в том месте, где они перезимовали. Змеи еще вялые. Как всегда, при первом удобном случае пытались... оперативно скрыться.

По словам Глазкова, встреча произошла на побережье Ладоги. Кроме того, натуралист призвал всех не провоцировать гадюк, а лучше и вовсе обходить стороной – по его словам, змеи это не агрессивные, и нападать они будут только в случае угрозы.

ИСТОЧНИК KP.RU