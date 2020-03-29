2020-03-29T16:14:16+03:00
Общество

МЧС напомнило петербуржцам об уголовной ответственности за нарушение карантина

Сообщениями с напоминаниями приходят горожанам на мобильные телефоны
Сергей ВОЛЧКОВ
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Несмотря на настоятельные рекомендации правительства, дома остаются далеко не все.Несмотря на настоятельные рекомендации правительства, дома остаются далеко не все.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Вот уже второй день Санкт-Петербург живет в условиях временного карантина: городские власти ограничили работу общественного транспорта, приостановили действия льготных проездных, закрыли музеи, рестораны, торговые центры и даже парки. Ну а для тех, кому и этого недостаточно, предусмотрена персональная СМС-рассылка от МЧС.

- В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия необходимо соблюдать режим самоизоляции, - говорится в сообщениях, которые приходят на телефоны петербуржцам. – При нарушении карантинных мероприятий предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Напомним: за сутки в Санкт-Петербурге выявили пять новых случаев коронавирусной инфекции. Еще два пришлись на Ленинградскую область. Кроме того, в городе на Неве возбудили первое уголовное дело за побег из карантина - 32-летний мужчина самовольно оставил обсерватор в пансионате «Заря».

ИСТОЧНИК KP.RU

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