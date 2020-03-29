Исаакиевский собор временно закрылся для прихожан после божественной литургии в Санкт-Петербурге
Несмотря на то, что в Северной столице ввели запрет на посещение гражданами мест массового скопления людей – и в том числе церквей и храмов - сегодня, 29 марта, в Исаакиевском соборе состоялась божественная литургия, которую провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. О меропрятии сообщается на сайте городской митрополии.
- Его Высокопреосвященству сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, ключарь протоиерей Алексий Исаев с клиром и другие священнослужители, - отмечается в сообщении.
После литургии митрополит обратился к собравшимся с проповедью. Скорее всего, на ближайшее время это было последнее мероприятие в Исаакиевском соборе – как сообщается на официальном сайте, вплоть до 5 апреля доступ в него будет закрыт в рамках противодействия распространению нового коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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