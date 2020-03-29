2020-03-29T21:29:38+03:00
Общество

55 человек за сутки госпитализировали в Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге

Всего на данный момент на лечении в ней находятся 360 пациентов из города и области
Сергей ВОЛЧКОВ
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55 человек доставили в городскую клиническую инфекционную больницу имени Боткина за последние сутки.55 человек доставили в городскую клиническую инфекционную больницу имени Боткина за последние сутки.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге за сутки в инфекционную больницу имени Боткина отправили 55 человек. Такие цифры привел сегодня, 29 марта, городской оперативный штаб.

- У всех диагностированы симптомы ОРВИ, - отметили в ведомстве. – Также за сутки из больницы было 85 ранее поступивших пациентов.

Всего, уточнили в оперативном штабе, с начала эпидемии новый коронавирус в Санкт-Петербурге нашли у 42 человек. Причем самые свежие случаи пришлись на последние сутки.

Напомним: с 28 марта по 5 апреля в городе ввели усиленные меры безопасности: закрыли большинство магазинов и торговых центров, ограничили посещение парков и скверов, отменили часть маршрутов общественного транспорта и настоятельно рекомендовали всем, кто не занят на непрерывных производствах и в других важных сферах, посидеть недельку дома. Однако горожане первый экзамен на сознательность благополучно провалили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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