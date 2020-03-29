55 человек за сутки госпитализировали в Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге за сутки в инфекционную больницу имени Боткина отправили 55 человек. Такие цифры привел сегодня, 29 марта, городской оперативный штаб.
- У всех диагностированы симптомы ОРВИ, - отметили в ведомстве. – Также за сутки из больницы было 85 ранее поступивших пациентов.
Всего, уточнили в оперативном штабе, с начала эпидемии новый коронавирус в Санкт-Петербурге нашли у 42 человек. Причем самые свежие случаи пришлись на последние сутки.
Напомним: с 28 марта по 5 апреля в городе ввели усиленные меры безопасности: закрыли большинство магазинов и торговых центров, ограничили посещение парков и скверов, отменили часть маршрутов общественного транспорта и настоятельно рекомендовали всем, кто не занят на непрерывных производствах и в других важных сферах, посидеть недельку дома. Однако горожане первый экзамен на сознательность благополучно провалили.
ИСТОЧНИК KP.RU
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