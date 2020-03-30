Подпольное казино накрыли в многоэтажке на севере Петербурга

30 Март 2020 2020-03-30T12:29:52+03:00

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В Приморском районе Петербурга полиция накрыла подпольное казино. Как стало известно в понедельник, 30 марта, незаконное игорное заведение располагалось в одной из квартир многоэтажного дома на Комендантской площади. В помещении находилось 27 игровых автомата.

- В конце февраля 2020 года по оперативной информации сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выявили местонахождение незаконного игорного заведения в жилой квартире. 25 марта 2020 года сотрудниками полиции проведены обыски в рамках оперативного сопровождения уголовного дела, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Оперативные мероприятия прошли в одной из квартир дома на Комендантской площади. В ходе обыска изъято 27 игровых автоматов, системные блоки и мониторы для персональных компьютеров и другое оборудование.

Также там были задержаны и доставлены в отдел полиции двое мужчин 28-ми и 42-х лет, и женщина. Установлено, что мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности. По предварительной версии, данные мужчины являлись администраторами незаконного игрового зала.

По факту были возбуждены уголовное дела. Расследование продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/769624" frameborder="0"></iframe> Подпольное казино накрыли на Комендантской площади в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU