2020-03-30T12:29:52+03:00
Происшествия

Подпольное казино накрыли в многоэтажке на севере Петербурга

Полиция изъяла 27 игровых автоматов и задержала троих человек [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Подпольное казино накрыли на Комендантской площади в Петербурге / Фото: ГУ МВД ПетербургаПодпольное казино накрыли на Комендантской площади в Петербурге / Фото: ГУ МВД Петербурга
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В Приморском районе Петербурга полиция накрыла подпольное казино. Как стало известно в понедельник, 30 марта, незаконное игорное заведение располагалось в одной из квартир многоэтажного дома на Комендантской площади. В помещении находилось 27 игровых автомата.

- В конце февраля 2020 года по оперативной информации сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выявили местонахождение незаконного игорного заведения в жилой квартире. 25 марта 2020 года сотрудниками полиции проведены обыски в рамках оперативного сопровождения уголовного дела, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Оперативные мероприятия прошли в одной из квартир дома на Комендантской площади. В ходе обыска изъято 27 игровых автоматов, системные блоки и мониторы для персональных компьютеров и другое оборудование.

Также там были задержаны и доставлены в отдел полиции двое мужчин 28-ми и 42-х лет, и женщина. Установлено, что мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности. По предварительной версии, данные мужчины являлись администраторами незаконного игрового зала.

По факту были возбуждены уголовное дела. Расследование продолжается.

Подпольное казино накрыли на Комендантской площади в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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