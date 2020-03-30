Спиртовой завод в Ленобласти начнет выпускать дезинфицирующие средства

30 Март 2020 2020-03-30T12:51:07+03:00

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в понедельник, 30 марта 2020 года, провел встречу с руководством Гатчинского спиртового завода, на котором обсудил возможность перепрофилирования производства на выпуск дезинфицирующих средств для населения.

- Наш спиртовой завод является единственным на Северо-Западе. Мы можем выпускать по 10 тонн ежедневно, это 300 тонн в месяц, - отметили представители предприятия.

На совещании Александр Дрозденко обсудил вопросы, связанные с переходом завода на новое производство. Предполагается, что завод начнет выпускать дезинфицирующее средство, в состав которого будет входит спирт и вода. Объемом около 100 миллилитров.

В ближайшее время завод обсудит с правительством и роспотребнадзором все необходимые вопросы для того, чтобы начать производство. Дезинфицирующие средства нужны населению для профилактики заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU