2020-03-30T15:05:47+03:00
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как дезинфицировать многоразовые маски

Петербуржцам напомнили о правила обработки защитных средств от коронавируса
Лилия КОЗЛОВА
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Жителям Петербурга рассказали, как правильно дезинфицировать маску для защитыЖителям Петербурга рассказали, как правильно дезинфицировать маску для защитыФото: Олег ЗОЛОТО
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Роспотребнадзор Санкт-Петербурга рассказал жителям города о правильном использовании одноразовых и многоразовых защитных масок. В связи с пандемией коронавируса, гражданам необходимо защищаться от инфекции. В понедельник, 30 марта, ведомство опубликовало инструкцию, как правильно обрабатывать маски.

- Важно помнить, что многоразовые маски использовать повторно можно только после обработки. В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце ее необходимо прогладить горячим утюгом, уже без функции подачи пара, - рассказали в ведомстве.

Важно, что маску нужно менять каждый 2-3 часа после постоянного использования. Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке. В домашних условиях использованную одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро.

Маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики: избегание контактов, частое мытье рук, дезинфекция предметов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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