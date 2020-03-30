2020-03-30T14:33:50+03:00
Происшествия

Жесткая авария гонщицы на Porsche в Пушкине попала на видео

В результате ДТП пострадали три человека [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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19-летняя гонщица на Porsche снесла легковушку в Пушкине19-летняя гонщица на Porsche снесла легковушку в ПушкинеФото: принтскрин видео.
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Серьезная авария произошла в ночь на понедельник, 30 марта 2020 года, в городе Пушкин, что находится под Санкт-Петербургом. Около 00:30 часов на на пересечении Октябрьского бульвара с Оранжерейной улицей девушка на Porsche Macan вылетела на красный свет и снесла Volkswagen Tiguan. В результате пострадали три человека. Момент аварии попал на видео.

- В Пушкине даже «скорая» на красный не спешила поворачивать, в отличие от девочки на Porsche, которая на середине фазы красного влетела в Tiguan, - прокомментировал пользователь сети, опубликовавший видео.

На кадрах видно, как Volkswagen медленно выезжает на середину перекрестка, а через секунду Porsche на безумной скорости врезается в него ровно со стороны водителя.

За рулем Porsche находилась 19-летняя девушка, она получила легкие травмы. Ее 29-летний пассажир получил травмы средней тяжести. А вот 27-летнюю водителя Volkswagen скорая госпитализировала в крайне тяжелом состоянии.

19-летняя гонщица на Porsche снесла легковушку в Пушкине .

ИСТОЧНИК KP.RU

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