Пожилые люди получат денежные выплаты из-за карантина по коронавирусу в Санкт-Петербурге
Правительство Санкт-Петербурга готовит дополнительные меры поддержки для местных жителей в связи жестким карантинам из-за коронавируса. В понедельник, 30 марта, стало известно, что Смольный собирается выделить деньги для выплат пенсионерам старше 65 лет. Также поддержка будет оказана детям дошкольного возраста.
- Важно посодействовать полной самоизоляции граждан старше 65 лет. Им будет выплачиваться по 2 тысячи рублей на карточку. Также нужно определить меры поддержки детей, которые не ходят в детские сады, - передал Смольный слова губернатора города Александра Беглова.
Детям планируют выдавать сухой паек. Также предусмотрена и работа детских садов. Учреждения будут работать для тех детей, чьи родители работаю в сферах жизнеобеспечения и не могут остаться дома. Для них до 1 июня посещение детских садов будет бесплатным.
Правительство разрабатывает и другие дополнительные меры, о которых станет известно позже.
ИСТОЧНИК KP.RU
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