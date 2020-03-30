Санитарная обработка дворов и улиц для борьбы с коронавирусом началась в Ленинградской области

30 Март 2020 2020-03-30T18:26:25+03:00

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В понедельник, 30 марта, коммунальные и дорожные службы Ленинградской области приступили к санитарной обработке дворов и улиц. Такие меры для борьбы с коронавирусом будут проходить в населенных пунктах не менее двух раз в неделю. Такое распоряжение дал губернатор региона Александр Дрозденко.

- Дезинфицирующие мероприятия уже проводятся во многих районах Ленинградской области, теперь эта работа должна стать системной. Дезинфекция должна производится средствами, рекомендованными Роспотребнадзором. Принято решение дополнительно закупить готовые дезинфицирующие средства на средства резервного фонда. По предварительным оценкам потребуется закупить еще порядка 20 тонн специальных средств, - сообщили в администрации Ленобласти.

Для дезинфекции в том числе будет использована спецтехника Управления по ветеринарии, в арсенале которого есть 28 специализированных автомобилей, позволяющих обрабатывать большие площади методом распыления. Также будет произведена обработка региональных дорог, проходящих в границах населенных пунктах.

ИСТОЧНИК KP.RU