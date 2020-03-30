Вход в леса и лесопарки запретили в Санкт-Петербурге с 30 марта по 1 мая 2020 года

30 Март 2020 2020-03-30T18:35:33+03:00

С 30 марта по 1 мая жителям Санкт-Петербурга запретили ходить в лес и жечь костры Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Санкт-Петербурге жителям города запретили ходить в леса и лесопарки. Такое распоряжение по введение особого противопожарного режима было опубликовано на официальном портале правительства города в понедельник, 30 марта 2020 года. Запрет действует с момента публикации до 1 мая.

- С 30 марта по 1 мая 2020 года запрещается посещение гражданами лесопарковых зон, городских лесов, за исключением специалистов, работающих в этих местах, - сообщили в Смольном.

Запрещается въезд транспортных средств в парки, лесопарковые зоны, городские леса. Исключение составляют транспортные средства, необходимые для ведения лесохозяйственной деятельности, а также для предупреждения и ликвидации пожаров.

Также горожанам запрещается разводить огонь, сжигать мусор или сухие растения, траву в местах зеленых насаждений общего и ограниченного пользования.

Кроме того запрещается проведение любых огневых и других пожароопасных работ без согласования с Главным управлением МЧС России по Санкт-Петербургу.

ИСТОЧНИК KP.RU