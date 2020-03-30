Пользователи соцсетей делятся фотографиями пустого Санкт-Петербурга из-за карантина

30 Март 2020 2020-03-30T18:54:38+03:00

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В Санкт-Петербурге с 28 марта, как и по всей стране, объявлена нерабочая неделя в целях борьбы с распространением коронавируса. С понедельника, 30 марта, улицы Северной столицы резко опустели. Большинство горожан находятся на самоизоляции, соблюдая меры безопасности. Редкими кадрами необычно пустынного Петербурга жители делятся в социальных сетях.

На Невском проспекте очень редко можно встретить пешеходовФото: Артем КИЛЬКИН

- В Петербурге народа на улице нет. Магазины только первой необходимости работают. Работает общественный транспорт. Не знаю, как в других районах, но в центре вы видите. Прекрасно, что у нас народ сознательный и благоразумный, - рассказал в соцсети горожанин.

Набережные города опустелиФото: СОЦСЕТИ

На снимках видно, что полностью опустел обычно шумный Невский проспект, на Дворцовой площади нет ни одного туриста, да и местных жителей. На набережных рек тоже едва можно встретить прохожего.

В городе практически нет людейФото: Артем КИЛЬКИН

Днем также можно было услышать из громкоговорителей оповещения о введенном режиме самоизоляции. Также с 30 марта правительство решило принять ряд мер для поддержки некоторых категорий граждан.

Петербуржцы находятся на режиме самоизоляцииФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU