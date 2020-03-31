Из Петербурга вывезли 150 кг опасных отходов, в том числе радиоактивный мусор
В комитете по природопользованию Петербурга рассказали, что с 23 по 29 марта из Петербурга утилизировали около 150 килограммов опасных химических отходов. Тем не менее, обстановка в городе остается стабильной. Все «добро» вывезли благодаря бдительным горожанам, сообщавших о подозрительном мусоре.
- Всего за указанный период поступило 327 обращений граждан, из которых 44 потребовали выезда. В основном это касалось разбитых термометров с ртутью. Помимо этого, в безопасное место отвезли 7 единиц люминесцентных ламп, девять технических термометров и 115 кг нефтесодержащих отходов, - пишет «Мойка78».
Также с улицы Черкасова и Горского шоссе утилизировали бесхозные отходы. Экологи два раза выезжали на незаконную свалку на Народной улице. Там они нашли неприятные «сюрпризы» в виде радиоизотопных извещателей дыма типа РИД-1, сделанных на основе плутония. Их упаковали от греха подальше в специальное хранилище.
ИСТОЧНИК KP.RU