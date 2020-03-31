2020-03-31T01:46:21+03:00
Общество

Из Петербурга вывезли 150 кг опасных отходов, в том числе радиоактивный мусор

В списке термометры с ртутью, люминесцентные лампы, термометры и нефтесодержащие отходы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге утилизировали 150 кг химических отходов. Фото: комитет по природопользованию ПетербургаВ Петербурге утилизировали 150 кг химических отходов. Фото: комитет по природопользованию Петербурга
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В комитете по природопользованию Петербурга рассказали, что с 23 по 29 марта из Петербурга утилизировали около 150 килограммов опасных химических отходов. Тем не менее, обстановка в городе остается стабильной. Все «добро» вывезли благодаря бдительным горожанам, сообщавших о подозрительном мусоре.

- Всего за указанный период поступило 327 обращений граждан, из которых 44 потребовали выезда. В основном это касалось разбитых термометров с ртутью. Помимо этого, в безопасное место отвезли 7 единиц люминесцентных ламп, девять технических термометров и 115 кг нефтесодержащих отходов, - пишет «Мойка78».

Также с улицы Черкасова и Горского шоссе утилизировали бесхозные отходы. Экологи два раза выезжали на незаконную свалку на Народной улице. Там они нашли неприятные «сюрпризы» в виде радиоизотопных извещателей дыма типа РИД-1, сделанных на основе плутония. Их упаковали от греха подальше в специальное хранилище.

ИСТОЧНИК KP.RU

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