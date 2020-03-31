Рэпер Джиган и Оксана Самойлова не продают «особняк мечты», купленный за 199 миллионов

31 Март 2020 2020-03-31T09:16:37+03:00

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О том, что звездная пара Джиган и Оксана Самойлова собираются разводиться и делить нажитое имущество, в мире шоу-бизнеса заговорили посте того, как на продажу был выставлен их «особняк мечты». Дом, куленный лишь год назад за 199 миллионов рублей, отдавали с дисконтом «всего» за 139. Но оказалось, что объявление – фейк.

- Объект продан чуть больше года назад, сейчас там благополучно проживает семья с детьми. Объявление появилось на сайте посредника по ошибке. Этот дом совершенно точно не продается, - рассказал kp.ru агент по продаже элитной недвижимости в Подмосковье.

Напомним, что «дом мечты», Джиган и Оксана Самойлова искали почти два года и нашли его в элитном поселке Шато Соверен в Подмосковье. В трехэтажном «дворце» площадью 750 квадратных метров есть четыре спальни, турецкая баня хамам, гардеробная, бассейн и кинотеатр. На территории - детская площадка, зона для барбекю, а также отдельный домик для прислуги в 250 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU