2020-03-31T09:16:37+03:00
Звезды

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова не продают «особняк мечты», купленный за 199 миллионов

Объявление на сайте элитной недвижимости оказалось фейком
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Джиган и Оксана Самойлова не продают "дом мечты".Джиган и Оксана Самойлова не продают "дом мечты".Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

О том, что звездная пара Джиган и Оксана Самойлова собираются разводиться и делить нажитое имущество, в мире шоу-бизнеса заговорили посте того, как на продажу был выставлен их «особняк мечты». Дом, куленный лишь год назад за 199 миллионов рублей, отдавали с дисконтом «всего» за 139. Но оказалось, что объявление – фейк.

- Объект продан чуть больше года назад, сейчас там благополучно проживает семья с детьми. Объявление появилось на сайте посредника по ошибке. Этот дом совершенно точно не продается, - рассказал kp.ru агент по продаже элитной недвижимости в Подмосковье.

Напомним, что «дом мечты», Джиган и Оксана Самойлова искали почти два года и нашли его в элитном поселке Шато Соверен в Подмосковье. В трехэтажном «дворце» площадью 750 квадратных метров есть четыре спальни, турецкая баня хамам, гардеробная, бассейн и кинотеатр. На территории - детская площадка, зона для барбекю, а также отдельный домик для прислуги в 250 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Красивая, как бесплатная сумка»: Божена Рынска показала новорожденную дочь от покойного олигарха
10 тысяч человек ушло на самокарантин в Карелии из-за коронавируса
Рэпер Джиган и Оксана Самойлова не продают «особняк мечты», купленный за 199 миллионов
Из деревни Примерное угнали экскаватор за семь миллионов рублей
Бывшая жена Ивана Краско осталась без денег и хочет обратно к нему
Полиция поймала грабителя с Белоостровского кладбища
Погода в Санкт-Петербурге первый день самоизоляции, 31 марта: ясно и без осадков
В Ленобласти ищут шизофреника в мантии, считающего себя антихристом
Из Петербурга вывезли 150 кг опасных отходов, в том числе радиоактивный мусор
Сразу три российских лекарства хотят протестировать против коронавируса
Двухлетний мальчик впал в кому, утонув в пожарном водоеме в Ленобласти
В СПбГУ допустили, что сдача экзаменов и защита дипломов пройдут дистанционно
Тесты на коронавирус госпитализированного Игоря Николаева дали отрицательный результат
Дворцовый мост окрасится в синий цвет для поддержки петербуржцев с аутизмом
Первый умерший от коронавируса петербуржец скрыл, что вернулся из-за границы
Капремонт проведут почти в 1,5 тысячах жилых домов в 2020 году в Петербурге
Эрмитаж запустил видеотрансляцию пустой Дворцовой площади
Стали известны обстоятельства смерти второго больного коронавирусом в Петербурге
Полиция рассказала, как будет ловить нарушителей во время режима самоизоляции в Санкт-Петербурге
Плату за детский сад в Санкт-Петербурге отменят для всех родителей до июня 2020 года
Полиция опровергла похищение мужчины на улице Туристской
«Едет крыша»: Елизавета Боярская рассказала, как проходит ее самоизоляция
В Петербурге выявили 111 магазинов, работавших несмотря на карантин по коронавирусу
Пассажиропоток в метро Петербурга упал до 327 тысяч человек
Бюджет Петербурга не досчитается 4,5 млрд рублей из-за коронавируса