2020-03-31T10:46:18+03:00
Общество

Петербуржцам посоветовали переходить границу с Финляндией пешком

Это сделано из-за отмены автобусного сообщения
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments3
Границу с Финляндией в Светогорске разрешили переходить пешком. Фото: facebook.com/RussianEmbassyinFinlandГраницу с Финляндией в Светогорске разрешили переходить пешком. Фото: facebook.com/RussianEmbassyinFinland
Изменить размер текста:

Россиянам, возвращающимся на родину из Финляндии, разрешили переходить границу пешком. Такое решение принято из-за того, что финская сторона продлила ограничительные меры против коронавируса, а российская закрыла внешние рубежи по той же причине, были отменены автобусы из Хельсинки до Петербурга.

- С пограничными властями двух стран достигнута договоренность о возможности пересечения границы российскими гражданами, возвращающимися в Россию, в режиме пешеходного перехода на участке Иматра-Светогорск, - сообщает посольство Российской Федерации в Финляндии.

Таким образом, транспорт доставит людей до границы, они пройдут ее пешком и сядут на автобус уже в Светогорске. Раньше попасть из одной страну в другую можно было только на транспорте, однако в условиях пандемии коронавирусной инфекции оба соседних государства приняли решение закрыть границы.

Теперь пересечь их могут только дипломаты, водители-международники и другие отдельные категории граждан.

Напомним, что ранее было остановлено воздушное и железнодорожное пассажирское сообщение между Россией и Финляндией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Карелии заключенные начали шить маски для защиты от коронавируса
Санкт-Петербург стал лидером по самоизоляции из-за коронавируса
Во время карантина в Ленобласти усилили ремонт дорог и очистку обочин
«Это были учения»: Администрация Кронштадта уверяет, что въезд в город никто не закрывал
Врачи показали, как выглядят легкие зараженного коронавирусом
При пожаре в Красносельском районе погиб человек
Призывников Санкт-Петербурга могут начать проверять на коронавирус перед отправкой в армию
Два человека выздоровели от коронавируса в Санкт-Петербурге
Более 300 человек находятся на лечении в инфекционной больнице имени Боткина
Въезд в Волхов ограничили блокпостами из-за карантина по коронавирусу
Эксперты рассказали, помогут ли от коронавируса прививки от гриппа и туберкулеза
Количество зараженных коронавирусом в Ленинградской области на 31 марта 2020 года увеличилось на 3 человека
Сотрудниц банка поймали на мошенничестве с кредитами в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга привел последние данные по коронавирусу на 31 марта 2020 года
Дачник нашел три ящика с боеприпасами на своем участке в Ленобласти
Потребление интернета выросло в 3,5 раза в Ленинградской области
Что происходит в Мурино в режиме самоизоляции
Пособие по безработице во время режима самоизоляции в Санкт-Петербурге: сколько составит, когда выплатят
Депутат Оксана Дмитриева: «В Санкт-Петербурге нужен немедленный, жесткий карантин»
Более 100 нарушителей карантина из-за коронавируса нашли в Санкт-Петербурге
Труп нашли у поликлиники во Всеволожском районе
Петербуржцам посоветовали переходить границу с Финляндией пешком
Петербуржцам рассказали правила дезинфекции дома во время самоизоляции из-за коронавируса
«Красивая, как бесплатная сумка»: Божена Рынска показала новорожденную дочь от покойного олигарха
10 тысяч человек ушло на самокарантин в Карелии из-за коронавируса
Рэпер Джиган и Оксана Самойлова не продают «особняк мечты», купленный за 199 миллионов
Из деревни Примерное угнали экскаватор за семь миллионов рублей
Бывшая жена Ивана Краско осталась без денег и хочет обратно к нему