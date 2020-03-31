Петербуржцам посоветовали переходить границу с Финляндией пешком

31 Март 2020 2020-03-31T10:46:18+03:00

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Россиянам, возвращающимся на родину из Финляндии, разрешили переходить границу пешком. Такое решение принято из-за того, что финская сторона продлила ограничительные меры против коронавируса, а российская закрыла внешние рубежи по той же причине, были отменены автобусы из Хельсинки до Петербурга.

- С пограничными властями двух стран достигнута договоренность о возможности пересечения границы российскими гражданами, возвращающимися в Россию, в режиме пешеходного перехода на участке Иматра-Светогорск, - сообщает посольство Российской Федерации в Финляндии.

Таким образом, транспорт доставит людей до границы, они пройдут ее пешком и сядут на автобус уже в Светогорске. Раньше попасть из одной страну в другую можно было только на транспорте, однако в условиях пандемии коронавирусной инфекции оба соседних государства приняли решение закрыть границы.

Теперь пересечь их могут только дипломаты, водители-международники и другие отдельные категории граждан.

Напомним, что ранее было остановлено воздушное и железнодорожное пассажирское сообщение между Россией и Финляндией.

ИСТОЧНИК KP.RU