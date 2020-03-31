2020-03-31T11:14:25+03:00
Общество

Депутат Оксана Дмитриева: «В Санкт-Петербурге нужен немедленный, жесткий карантин»

По ее мнению, пострадавший из-за пандемии бизнес должен перейти на военные рельсы
Алина ЧЕМЕРИС
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В ближайшее время в Санкт-Петербурге могут ввести более жесткий карантин из-за коронавируса.В ближайшее время в Санкт-Петербурге могут ввести более жесткий карантин из-за коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Гостиницы, которые находятся в пешей доступности от инфекционных больниц Санкт-Петербурга, должны быть готовы перейти на казарменное положение и предоставить городу свои мощности, считает депутат Заксобрания Оксана Дмитриева. Об этом она заявила 31 марта на заседании правительства. Кроме того, по ее мнению, на военные рельсы необходимо перейти тем предприятиям, которые пострадали из-за карантина и теперь просят у государства поддержки.

- Мы вынуждены будем переводить если не всех врачей, то большинство из них на казарменное положение, - говорит парламентарий. – Это нужно, чтобы обезопасить себя и обезопасить их семьи. Пусть гостиничный бизнес предлагает все свои услуги для казарменного положения. Мы готовы оказать любую политическую и профессиональную поддержку.

Также Оксана Дмитриева уверена, что в Петербурге необходимо ввести «немедленный жесткий карантин с контролем».

- 90% наших граждан – люди сознательные, а 10% - несознательные. И эти 10% нарушают все эпидемиологические мероприятия, - подчеркнула депутат.

Напомним, с 31 марта 2020 года в Санкт-Петербурге введен режим самоизоляции. Людям возраста 65+ запрещено без экстренной необходимости покидать дома.

Объявление о режиме самоизоляции из-за коронавируса в Санкт-Петербурге по громкоговорителю.Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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