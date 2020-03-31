Потребление интернета выросло в 3,5 раза в Ленинградской области

31 Март 2020 2020-03-31T11:33:43+03:00

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Со вторника, 31 марта, в Ленинградкой области введены новые правила самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Некоторые населенные пункты и вовсе было решено закрыть. В этот карантинный период комитет цифрового развития региона заметил резкий скачек потребления интернет-трафика.

- В регионе общий объем потребленного трафика мобильного интернета за последние 12 дней вырос в 3,5 раза. В среднем за день пользователи скачивают и передают в 1,5 раза больше данных, чем в середине марта, - сообщили в администрации Ленобласти.

При этом, в Петербурге операторы мобильной связи отмечают снижение интернет-трафика на 15процентов. Это говорит о том, что многие горожане на время ограничительных мер приехали в Ленинградскую область, а также больше используют домашний проводной интернет.

Жители региона, находясь в добровольной или вынужденной самоизоляции, активнее используют мобильные приложения и привыкают к цифровым сервисам, которые помогают решать рутинные задачи: заказывают продукты с доставкой, отправляют и получают посылки, избегая лишних контактов, используют сервисы для удаленной работы или учебы, получают медицинские консультации онлайн. Отмечается также тенденция по переходу с голосового общения в мессенджеры.

ИСТОЧНИК KP.RU