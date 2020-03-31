Дачник нашел три ящика с боеприпасами на своем участке в Ленобласти

31 Март 2020 2020-03-31T11:48:41+03:00

Три ящика военных боеприпасов нашли на даче в Ленобласти / Фото: Росгвардия

Изменить размер текста: A A

Необычную и опасную находку сделал у себя на садовом участке житель Санкт-Петербурга. Как стало известно во вторник, 31 марта, в хозяйственной постройке на территории одной из дач в Кировском районе Ленинградской области были обнаружены сразу три старых стальных ящика, в которых лежали предметы, похожие на снаряды времен войны.

- Граждане сразу же сообщили о своей находке в правоохранительные органы. По указанному адресу выехала дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН, - сообщили в Росгвардии Петербурга.

Специалисты обследовали находку и установили, что в ящиках находились восемь минометных мин калибра 50 миллиметров и две ручные противопехотные оборонительные гранаты Ф-1 — все времен Великой Отечественной войны и в состоянии сильной коррозии.

Все боеприпасы были оставлены под охраной полиции для передачи военным саперам и дальнейшего уничтожения на специализированном полигоне.

ИСТОЧНИК KP.RU