Дачник нашел три ящика с боеприпасами на своем участке в Ленобласти
Необычную и опасную находку сделал у себя на садовом участке житель Санкт-Петербурга. Как стало известно во вторник, 31 марта, в хозяйственной постройке на территории одной из дач в Кировском районе Ленинградской области были обнаружены сразу три старых стальных ящика, в которых лежали предметы, похожие на снаряды времен войны.
- Граждане сразу же сообщили о своей находке в правоохранительные органы. По указанному адресу выехала дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН, - сообщили в Росгвардии Петербурга.
Специалисты обследовали находку и установили, что в ящиках находились восемь минометных мин калибра 50 миллиметров и две ручные противопехотные оборонительные гранаты Ф-1 — все времен Великой Отечественной войны и в состоянии сильной коррозии.
Все боеприпасы были оставлены под охраной полиции для передачи военным саперам и дальнейшего уничтожения на специализированном полигоне.
ИСТОЧНИК KP.RU