Эксперты рассказали, помогут ли от коронавируса прививки от гриппа и туберкулеза

31 Март 2020 2020-03-31T12:41:12+03:00

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В связи с пандемией новой инфекции, многие жители ищут способ, как защитить себя. Один из самых волнующих вопросов: помогут ли от коронавируса прививки от гриппа и других болезней. «КП» узнала у экспертов, если ли смысл срочно делать вакцинацию.

- Сами по себе вакцины против пневмококка достаточно эффективные и безопасные. В «мирное» время делать такие прививки стоит, чтобы защитить себя именно от бактериальных пневмоний, вызванных соответствующими возбудителями. Но она не поможет ощутимо в борьбе с коронавирусом, - поясняет иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Если прививка уже сделана – это хорошо. Если нет, заниматься этим не надо, так как по дороге в поликлинику или в самом лечебном учреждении можно подцепить коронавирус.

Также ученые изучают вакцину БЦЖ, которая делается от туберкулеза. Эксперты отмечают, что она также не спасет от коронавируса, однако полезна для организма.

Для всех горожан важно сейчас соблюдать режим самоизоляции, мыть руки и использовать меры предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU