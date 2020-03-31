Врачи показали, как выглядят легкие зараженного коронавирусом

31 Март 2020 2020-03-31T14:13:31+03:00

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Врачи всего мира активно исследуют новое заболевание – коронавирусную инфекцию, которая поражает дыхательную систему. Главное осложнение болезни – это пневмония. Специалисты показали, как выглядят легкие зараженных коронавирусом в тяжелых случаях.

На снимках видны специфические белые пятна / Фото: Cardiothoracic Imaging Division, Department of Radiology Perelman School of Medicine of the University of Pennsylvania

На снимках видно, что называется, «симптом «матового стекла» и множество округленных пятен. Пневмония, вызванная коронавирусом, серьезно отличается от бактериальной или пневмонии, вызванной штаммом так называемого “свиного гриппа” H1N1.

- Даже если человек выздоровеет, перенесённая инфекция будет иметь последствия для лёгких, они будут «покоцаны» фиброзом, - объяснили медики «КП». - Увы, это особенности коронавирусной инфекции.

На данный момент в Санкт-Петербурге выявлено уже 98 случаев заражения коронавирусом, еще 14 в Ленинградской области. Итого: 112 случаев заболевания. В связи с этим с 31 марта по 14 апреля в регионе введет режим самоизоляции во время которого местным жителям следует соблюдать домашний карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU