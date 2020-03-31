Петербургские клоуны запустили онлайн-трансляции в детские больницы и хосписы

31 Март 2020 2020-03-31T18:10:31+03:00

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В Санкт-Петербурге артисты ЛенЗдравКлоум помогут детям пережить карантин в больницах и хосписах. Из-за режима самоизоляции, маленькие пациенты и их родители не могут выходить на улицу. Поэтому клоуны помогут им не потерять связь с родными, близкими и весельем. В детские медучреждения запустили онлайн-трансляции «больничной клоунады».

- Больничная клоунада — это импровизация, основанная на контакте с конкретным ребенком. Для этого не подходит простой видеосозвон с ноутбуков и телефонов: ключевым фактором в работе клоунов является эффект присутствия, нужно, чтобы маленькие зрители видели команду целиком, с хорошей детализацией фокусов и предметов, которые клоуны держат в руках, - рассказали организаторы проекта.

Отмечается, что работа больничных клоунов снижает уровень тревожности у пациентов и их родителей, который плохо влияет на анестезию перед операцией.

Известно, что трансляции уже запустили по всей России при поддержке МТС.

- Компания взяла на себя техническую сторону вопроса, чтобы все участники могли сосредоточиться на своих профессиональных обязанностях: врачи на лечении, клоуны на поддержке, а мы — на организации связи, - отметил Павел Коротин, директор филиала МТС в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU