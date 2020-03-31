2020-03-31T18:13:07+03:00
Общество

На выдворение мигрантов из Петербурга потратят 10 миллионов рублей

Именно на такую сумму организовало госзакупку управление службы судебных приставов
Петр КИБЕР
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Не все мигранты в Петербурге легальные. Некоторых приходится выдворять насильно.Не все мигранты в Петербурге легальные. Некоторых приходится выдворять насильно.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Не для кого не секрет, что в Петербурге, как и в любом другом большом городе проживает множество мигрантов. И далеко не все они находятся здесь законно. А на то, чтобы выдворить их домой, тратятся огромные деньги. Так, городское управление Федеральной службы судебных приставов организовало госзакупку услуг по покупке авиабилетов для иностранцев на 10 миллионов рублей.

- Расходы на приобретение проездных документов для иностранного гражданина (лица без гражданства), подлежащего административному выдворению, - говорится в тексте заявки, размещенной на сайте Госзакупок.

Согласно условиям контракта, победитель должен будет закупить партию авиабилетов эконом-класса в несколько стран мира, всего в списке насчитывается 104 возможных направления ка ближнего, так и дальнего зарубежья.

При этом точное количество билетов и другие условия заказчик определить не может ввиду сильно меняющихся цен.

Интересно и то, что заявка подана 30 марта, в тот момент, когда все регулярные рейсы за границу практически прекращены. А самолеты летают только из Москвы и только для того, чтобы вернуть на родину российских граждан. Как в таких условиях выполнять контакт – осталось неизвестным.

На авиабилеты для нелегалов потратят 10 миллионов рублей. Фото: zakupki.gov.ru

На авиабилеты для нелегалов потратят 10 миллионов рублей. Фото: zakupki.gov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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