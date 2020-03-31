Всеобщий режим самоизоляции в Карелии начинается 1 апреля 2020 года

31 Март 2020 2020-03-31T18:30:00+03:00

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Все больше регионов переходят на карантин из-за коронавируса. Всеобщий режим самоизоляции наступает в Карелии с 1 апреля 2020. Об этом рассказал губернатор республики Артур Парфенциков, который подписал распоряжение во вторник, 31 марта.

- С 1 апреля жители республики должны оставаться дома. С этого дня передвижение по улицам ограничиваем - никаких прогулок в парке или на детских площадках, - написал он у себя в социальной сети.

Из дома можно будет выходить в строго определенных случаях: за экстренной медицинской помощью, купить продукты и лекарства, вынести мусор, добраться до места работы, при необходимости ухода за инвалидами и лицами пожилого возраста, а также выгула домашних животных, причем не далее 100 метров от дома.

Также в Карелии ограничат продажу алкоголя с 10 утра до 14 часов дня.

Все жители, выходя на улицу должны будут иметь при себе паспорт и служебное удостоверение, трудовой договор, транспортную накладную, путевой лист либо иные документы, подтверждающие, что вы направляетесь на работу или находитесь при исполнении служебных обязанностей. В случае необходимости ухода за пожилыми людьми или инвалидами, вы должны будете предоставить копию документа с отметкой о месте проживания указанного человека. Правоохранительные органы будут проверять эти данные.

В скором времени министерство экономики составит список юридических лиц и ИП, которые будут продолжать свою деятельность.

- Наш регион по-прежнему в зоне риска: десятки тысяч жителей Карелии пересекли границу за последний месяц, более 10 тысяч сегодня находится на самоизоляции. Сейчас мы должны максимально локализовать возможные источники распространения вируса. Отнеситесь к этому серьезно! Чем больше ответственности мы сейчас проявим, тем быстрее преодолеем этот сложный период, - добавил Парфенциков.

ИСТОЧНИК KP.RU