Режим работы метро Санкт-Петербурга в период самоизоляции изменится с 1 апреля 2020 года
В Северной столице появились новые изменения на время карантина из-за коронавируса. С 1 апреля 2020 года изменится режим работы метро Санкт-Петербурга в период самоизоляции. Эту информацию "КП-Петербург" подтвердила пресс-служба подземки.
- С 1 апреля метро Санкт-Петербурга будет работать по обычному графику, все станции будут открываться вовремя, но только до 22:00, - рассказали в метрополитене.
Также отмечается, что некоторые вестибюли будут закрыты на вход. На данный момент в Петербурге уже введен режим "выходного дня".
Напомним, что с начала пандемии коронавируса в Петербурге значительно снизился пассажиропоток в метро. Так, обычно подземным транспортом в день пользуются более 2 миллионов человек. В воскресенье, 29 марта, пассажиропоток составил около 320 тысяч человек, а в понедельник, 30 марта, чуть больше 500 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU
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