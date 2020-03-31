2020-03-31T18:54:50+03:00
Общество

Режим работы метро Санкт-Петербурга в период самоизоляции изменится с 1 апреля 2020 года

Метрополитен Санкт-Петербурга сократит часы работы на время всеобщей самоизоляции
Лилия КОЗЛОВА
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С 1 апреля метро Петербурга будет работать до 22:00С 1 апреля метро Петербурга будет работать до 22:00Фото: Анна СУХОДОЕВА
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В Северной столице появились новые изменения на время карантина из-за коронавируса. С 1 апреля 2020 года изменится режим работы метро Санкт-Петербурга в период самоизоляции. Эту информацию "КП-Петербург" подтвердила пресс-служба подземки.

- С 1 апреля метро Санкт-Петербурга будет работать по обычному графику, все станции будут открываться вовремя, но только до 22:00, - рассказали в метрополитене.

Также отмечается, что некоторые вестибюли будут закрыты на вход. На данный момент в Петербурге уже введен режим "выходного дня".

Напомним, что с начала пандемии коронавируса в Петербурге значительно снизился пассажиропоток в метро. Так, обычно подземным транспортом в день пользуются более 2 миллионов человек. В воскресенье, 29 марта, пассажиропоток составил около 320 тысяч человек, а в понедельник, 30 марта, чуть больше 500 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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