2020-04-01T10:16:12+03:00
Происшествия

В Петербурге детсадовец отравился психотропами

6-летний ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии
Петр КИБЕР
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В Петербурге 6-летний ребенок отравился психотропными препаратами.В Петербурге 6-летний ребенок отравился психотропными препаратами.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Полиция Василеостровского района Петербурга разбирается в причинах отравления маленького ребенка, которого в ночь на 31 марта с острым отравлением психотропными препаратами привезли в детскую больницу.

- В 00:10 31 марта в полицию поступила телефонограмма о том, что в 23:30 из дома 35 по Морской набережной, с острым пероральным отравлением неизвестным психотропным препаратом в тяжелом состоянии доставлен находившийся в гостях ребенок 2014 года рождения, воспитанник детского сада, - сообщает источник в правоохранительных органах.

В гостях мальчик был с отцом. По словам мужчины, его сын играл и пока взрослые отвлеклись, выпил жидкость из пластиковой бутылки из-под минеральной воды. Мальчику резко стало плохо и ему вызвали скорую.

Подозрительную бутылку врачи забрали с собой, а потом передали ее полиции. Проведенная экспертиза показала, что внутри был раствор соли оксимасляной кислоты, имеющий психотропное действие.

По факту ЧП заведено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Виновному грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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