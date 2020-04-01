В Петербурге запустят остановленное производство аппаратов ИВЛ

1 Апр 2020 2020-04-01T13:54:39+03:00

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Власти Санкт-Петербурга решили восстановить производство аппаратов для искусственной вентиляции легких, которое было остановлено в городе около полугода назад. Это делается для того, чтобы не зависеть от наличия оборудования у сторонних поставщиков. При этом проблема не в деньгах, а именно в том, чтобы купить нужную технику.

- Есть проблема в наличии этих аппаратов. Мы ожидаем поставки через Минпромторг, ведем переговоры напрямую с поставщиками. Восстанавливаем производство, в Петербурге оно было полгода назад приостановлено, - заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, чьи слова приводит «Мойка 78».

Напомним, что аппараты ИВЛ необходимы при лечении больных коронавирусом. Болезнь поражает дыхательную систему человека и без сторонней помощи легкие не справляются.

Что касается средств индивидуальной защиты, в первую очередь для медиков, то перчаток и бахил хватает, а вот вопрос с наличием костюмов решается. Их планирую закупать в Китае и Южной Корее, а также шить в Петербурге.

Город уже провел переговоры с 15 швейными предприятиями и они включились в работу. Производство начнется уже на этой неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU