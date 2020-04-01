2020-04-01T14:18:18+03:00
Общество

Роспотребнадзор назвал способы передачи коронавируса и меры предосторожности

Ведомство Санкт-Петербурга опубликовало инструкцию, как защититься от заражения
Лилия КОЗЛОВА
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Роспотребнадзор назвал способы передачи коронавируса и меры предосторожностиРоспотребнадзор назвал способы передачи коронавируса и меры предосторожностиФото: Артем КИЛЬКИН
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Роспотребнадзор Санкт-Петербурга назвал способы передачи коронавирусной инфекции. В среду, 1 апреля, ведомство опубликовало анализ актуальных научных статей и рекомендации ВОЗ, чтобы разъяснить горожанам ситуацию с заболеванием.

- Согласно современным данным, вирус COVID-19 в основном передается между людьми через респираторные капли и контактным путем. Это значит, что заразиться можно в тесном контакте, в пределах 1 метра, с зараженным. Капли могут попасть на рот, нос или в глаза. Также передача вируса может быть косвенной, через поверхности, - пояснили в Роспотребнадзоре.

Учитывая, что капли слишком тяжелы, чтобы находиться в воздухе, они оседают на объектах и поверхностях, окружающих человека. Люди заражаются коронавирусом, касаясь этих загрязненных объектов или поверхностей, а затем прикасаясь к своим глазам, носу или рту.

Есть некоторые доказательства того, что при коронавирусе может иметь место кишечная инфекция, и вирус может присутствовать в фекалиях. Однако таких случаев зарегистрировано не было.

В ведомстве отметили важность соблюдения повышенных мер безопасности для медиков, которые работают с зараженными. Чтобы защититься, важно использовать маски, мыть руки и проводить дезинфекцию поверхностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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