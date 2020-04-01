Петербуржец заразил коронавирусом своего двухлетнего ребенка, вернувшись из Германии

1 Апр 2020 2020-04-01T15:17:58+03:00

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В Санкт-Петербурге местный житель заразил своего маленького ребенка коронавирусом. Как стало известно в среду, 1 апреля, в детской клинической больнице имени Филатова находится двухлетний пациент, со своей мамой, с подтвержденным диагнозом COVID-19. Он подхватил инфекцию от отца.

- Отец маленького пациента вернулся из Германии, не изолировался и заразил жену и ребенка. Ребенок был госпитализирован в больницу имени Филатова 26 марта вместе с мамой, - сообщили в Смольном.

По словам главного врача больницы Людмилы Исанкиной, в настоящее время состояние ребенка удовлетворительное. Мама находится в больнице в боксе с ребенком в качестве сопровождающей. Проявлений заболевания у нее нет.

Также 1 апреля больницу имени Филатова посетил губернатор Петербурга Александр Беглов. Узнав об этой ситуации, он призвал петербуржцев проявить ответственность, чтобы не заражать своих близких: сообщить о своем пребывании в другой стране и уйти на самоизоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU