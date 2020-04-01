46 детей с подозрением на коронавирус госпитализированы в Петербурге

1 Апр 2020 2020-04-01T15:28:04+03:00

В детской больнице Петербурга находятся 46 малышей с подозрением на коронавирус. Фото: Олег ЗОЛОТО

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46 детей с подозрением на наличие коронавирусной инфекции госпитализированы в детскую Филатовскую больницу Санкт-Петербурга. Такие данные по состоянию на 1 апреля привел губернатор Северной столицы.

- Сегодня в больнице находится 46 детей с подозрением на COVID-19 (контакт с инфицированными), в том числе один ребенок с подтвержденным диагнозом, - сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга .

Заболевшим оказался двухлетний малыш, папа которого ездил в Германию, но после возвращения не стал изолировать себя от жены и сына и заразил ребенка коронавирусом.

По словам главного врача больницы Людмилы Исанкиной, состояние мальчика удовлетворительное, а врачи и персонал больницы прошли специальное обучение и готовы принимать юных пациентов с подозрением на коронавирус.

По распоряжению Минздрава России, к имеющимся 52, больница установит еще 310 коек для инфекционных пациентов. Всего будет 362 места, в том числе 6 реанимационных. Сюда же, по указанию губернатора Петербурга, будет закуплено и пять портативных аппаратов для ЭКГ.

ИСТОЧНИК KP.RU