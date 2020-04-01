2020-04-01T15:35:43+03:00
Дом. Семья

Павлина и четырех котов спасли в Санкт-Петербурге

Животные падали в Неву, щель между домами и застревали на заброшенных балконах [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Четырех котов и павлина спасли в Петербурге / Фото: КошкиспасЧетырех котов и павлина спасли в Петербурге / Фото: Кошкиспас
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В Санкт-Петербурге, несмотря на режим самоизоляции, хватает хлопот у спасателей животных. За последние дни волонтеры из организации «Кошкиспас» выезжали на четыре вызова о бедствующих кошках и даже ловили павлина. Об этом они рассказали на своей странице в социальной сети.

- К женщине на участок в Сергиево пришел павлин. На этом предыстория все. Павлина поймали и отвезли в «Сирин». Позже нашлись его хозяева. А птица очень красивая, - рассказали спасатели.

Павлин случайно забрел на частный участок / Фото: Кошкиспас

Павлин случайно забрел на частный участок / Фото: Кошкиспас

Один котенок упал в Неву у Дворцовой набережной и зацепился за выступ. Пока волонтеры ехали на вызов, пушистик умудрился забраться в отверстие между плит. Спасатели обследовали проход с помощью камеры, но кота не нашли. Видимо, он выбрался самостоятельно сам.

Еще одна домашняя кошка упала на балкон квартиры шестого этажа по улице Ивана Фомина. Квартира, к которой балкон относится, заброшена. В присутствии участкового волонтеры провели спасательную операцию.

На Калининской базе кошка провалилась в 4-метровую щель между станами зданий, где просидела четыре дня. Спасателям удалось влезть в щель и поставить кошколовку, куда киса за сутки попалась.

Эта кошечка просидела 4 дня в 4-метровой щели на овощебазе / Фото: Кошкиспас

Эта кошечка просидела 4 дня в 4-метровой щели на овощебазе / Фото: Кошкиспас

Еще один негодник забрался на сосну в Песочном, Курортном районе. Его тоже успешно спасли.

Волонтеры напомнили горожанам, что в условиях пандемии, важно не забывать следить за своими питомцами, чтобы они не попадали в передряги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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