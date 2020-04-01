Родителям рассказали, как получить выплату на детей до 3 лет в Санкт-Петербурге
Пенсионный фонд Санкт-Петербурга и Ленинградской области разъяснил, кто имеет право на выплату в размере 5 тысяч рублей, а также, как ее получить. Отмечается, что деньги будут предоставлены тем семьям, у которых есть маленькие дети до 3 лет включительно.
- Право на выплату в размере 5000 рублей будут иметь все, кто имеет право на материнский капитал, включая тех, кто уже распорядился полностью, при наличии детей до 3-х лет включительно, - сообщили в фонде.
Выплаты будут производиться каждый месяц, в течение трех месяцев. Для этого необходимо обратиться с заявлением дистанционно, через личный кабинет.
Важно, что выплата назначается дополнительно и не уменьшает размер материнского капитала.
На данный момент заявления не принимаются. О начале приема заявок на выплаты будет сообщено дополнительно.
ИСТОЧНИК KP.RU