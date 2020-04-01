Родителям рассказали, как получить выплату на детей до 3 лет в Санкт-Петербурге

1 Апр 2020 2020-04-01T15:58:14+03:00

Пенсионный фонд объяснил, как получить выплаты на ребенка до 3-х лет в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По 5 тысяч рублей в течение трех месяцев получат семьи с маленькими детьми

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Пенсионный фонд Санкт-Петербурга и Ленинградской области разъяснил, кто имеет право на выплату в размере 5 тысяч рублей, а также, как ее получить. Отмечается, что деньги будут предоставлены тем семьям, у которых есть маленькие дети до 3 лет включительно.

- Право на выплату в размере 5000 рублей будут иметь все, кто имеет право на материнский капитал, включая тех, кто уже распорядился полностью, при наличии детей до 3-х лет включительно, - сообщили в фонде.

Выплаты будут производиться каждый месяц, в течение трех месяцев. Для этого необходимо обратиться с заявлением дистанционно, через личный кабинет.

Важно, что выплата назначается дополнительно и не уменьшает размер материнского капитала.

На данный момент заявления не принимаются. О начале приема заявок на выплаты будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU