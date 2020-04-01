Работник депо сдавал на цветмет тормоза от поездов
Транспортные полицейские пресекли потенциально опасные хищения на железной дороге. В руки стражей порядка попался работник ремонтного депо, который сдавал на металлолом детали тормозной системы поездов.
- Установлено, что злоумышленник является сотрудником компании по обслуживанию железнодорожного транспорта. Воспользовавшись своим служебным положением, он тайно похитил тормозные колодки, предназначенные для ремонта вагона, - сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
За руку предприимчивого мужчину поймали в тот момент, когда он на своей машине вех украденные детали со станции Шушары в пункт приема цветмета. Всего в автомобиль ремонтник загрузил около двухсот килограммов тормозных колодок.
Позднее выяснилось, что мужчина и раньше попадал в поле зрения полиции за подобные проступки.Теперь по статье «Кража» ему грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU