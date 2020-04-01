2020-04-01T16:04:51+03:00
Происшествия

Работник депо сдавал на цветмет тормоза от поездов

Мужчину поймали, когда он вез 200 килограммов колодок в пункт приема металла
Петр КИБЕР
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На станции Шушары ремонтник депо воровал тормозные колодки поездов. Фото: УМВД на транспорте по СЗФОНа станции Шушары ремонтник депо воровал тормозные колодки поездов. Фото: УМВД на транспорте по СЗФО
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Транспортные полицейские пресекли потенциально опасные хищения на железной дороге. В руки стражей порядка попался работник ремонтного депо, который сдавал на металлолом детали тормозной системы поездов.

- Установлено, что злоумышленник является сотрудником компании по обслуживанию железнодорожного транспорта. Воспользовавшись своим служебным положением, он тайно похитил тормозные колодки, предназначенные для ремонта вагона, - сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

За руку предприимчивого мужчину поймали в тот момент, когда он на своей машине вех украденные детали со станции Шушары в пункт приема цветмета. Всего в автомобиль ремонтник загрузил около двухсот килограммов тормозных колодок.

Позднее выяснилось, что мужчина и раньше попадал в поле зрения полиции за подобные проступки.Теперь по статье «Кража» ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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